La CNN treu Barcelona de la llista dels millors llocs on viatjar (i hi posa València)

ha desaparegut del rànquing que elabora la televisió dels Estats Unitsamb lesdel món. La cadena creu que la capital catalana ha perdut la màgia respecte a uns altres anys i aposta per València com l'única ciutat de l'Estat que mereix l'honor d'aparèixer al llistat."Aquest any doneu un descans als atapeïts carrers de Barcelona i dirigiu-vos cap al sud al llarg de la costa sud-est d’Espanya fins a la ciutat portuària de", diu la CNN, que apunta que València podria "ser una destinació sense emissions per al 2025".De la capital delen destaca el centre històric, la zona del port i la Ciutat de les Arts i les Ciències, dissenyada per l’arquitecte valencià, "un vast complex futurista que compta amb un planetari, un museu de ciències i l'aquari més gran d'Europa". Aquest és el llistat complet:Antiga i Barbuda (Carib)Illes Bissagos (Guinea-Bissau)Illa del Cap Bretó (Canadà)Colombo (Sri Lanka)Dijon (França)XileBadia de Disko (Groenlàndia)Parcs nacionals de Gabon (Jordània)Lahti (Finlàndia)Desert de Munga-Thirri-Simpson (Austràlia)Nàpols (Itàlia)Ollantaytambo (Perú)Illes Orcades (Regne Unit)Oslo (Noruega)Palau (Taiwan)Penang (Malàisia)Sud-àfricaSant Eustaqio (Països Baixos)Tulsa (EUA)ValènciaParc Nacional de Yellowstone (EUA)

