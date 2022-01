Una diplomàtica d'alt nivell, nova cònsol general dels EUA a Catalunya

La diplomàticaés la nova. Stana acumula una llarga trajectòria en els ervei exterior nord-americà i ha exercit càrrecs rellevants ala Washington DC, com sotssecretària d'Estat Adjunta a l'Oficina de Gestió de Talent (2020-2021) o cap de gabinet de la directora general del Servei Diplomàtic (2019-2020). També ha exercit com a diplomàtica a les ambaixades al Pakistan (com a directora de l'Oficina d’Afers Internacionals de Narcòtics i Ordre Públic), Itàlia (com a supervisora de Serveis Generals), Turquia i Uruguai.Nascuda a Arizona, Katie Stana és llicenciada en Afers Exteriors per lai té un màster endel Col·legi Nacional de Guerra. La cònsol general és la principal oficial del consolat general dels EUA a Barcelona, amb jurisdicció a Catalunya, Aragó i el Principat d’Andorra. El càrrec es renova cada tres anys ja que correspon a diplomàtics de carrera.L'arribada de nova cònsol suposa una renovació completa de la cúpula diplomàtica dels Estats Units a l'estat espanyol, ja que coincideix amb la designació d'una nova ambaixadora, l'advocada d'origen dominicà, d'un perfil marcadament ptogressista. Es dona el cas que Reynoso és una persona molt propera a la primera dama dels EUA,, i ha estat la seva cap de gabinet. En el seu procés de nominació al Senat, el seu nom va topar amb. Reynoso va criticar alguns aspectes de la política exterior espanyola envers Cuba i Veneçuela, considerant-les poc ambicioses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor