Els bisbes catalans es trobaran amb el Papa després del cas Novell

Valencianització de l'episcopat

Pendents de Girona i pendents de Solsona-Vic

La crisi pel cas de Xavier Novell i la creixent valencianització de l'Església catalana són el rerefons de la visitaa Roma dels membres de la(CET), en el transcurs de la qual mantindran un seguit de trobades amb els caps dels principals dicasteris, els ministeris vaticans. El plat fort, però, serà divendres, quan. Francesc els citarà junt amb els bisbes de la regió eclesiàstica valenciana, amb el cardenalal davant. El periodista Jordi Llisterri, expert en Església, recordava fa pocs dies que aquest tipus d'encontres són coneguts com les "ITV eclesiàstiques".La visita té lloc quan encara no s'han apagat les brases que ha encès la renúncia de Novell al bisbat de Solsona per iniciar una nova vida i contraure matrimoni ambLa trobada es fa cada cinc anys, en teoria, tot i que la darrera va tenir lloc el 2014. La d'aquesta setmana forma part de la que fan tots els bisbes de la(CEE), però s'agrupen en reunions més restringides perquè siguin més operatives. Per part catalana, encapçala la delegació episcopal l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. Però el dignatari de la Tarraconense amb més pes a Roma és en aquests moments el cardenalMoltes coses han canviat des de l'anterior trobada, quan l'home fort de l'Església catalana era el cardenal, avui emèrit. Era abans que s'iniciés l'etapa d'Omella, un prelat provinent de la Franja però que no s'havia caracteritzat per una especial sensibilitat envers la realitat catalana. En els seus inicis, van ser perceptibles lesentre l'arquebisbe i la Generalitat, en plePerò Omella s'ha consolidat al davant de l'arixidiòcesi catalana i ha refermat les seves relacions amb el Papa, de qui és considerat una. El cardenal sí que manté posicions obertes en temàtica social i laboral, on connecta bé amb les tesis deForma part de la Congregació dels Bisbes, la que prepara el nomnament de nous prelats. Es tracta, per tant, d'una posició estratègica.Elsarriben a Roma just després de la designació decom a nou bisbe de. Es tracta d'un home procedent del País Valencià que era bisbe de Menorca i és considerat unde posicions moderadament conservadores. L'arribada de Conesa ha estat la resposta del Vaticà a la crisi provocada per la sortida precipitada de Novell, que ha trasbalsat l'Església catalana.La forta presència de bisbes valencians és ara mateix una característica de la Tarraconense i és un fet que té moltes implicacions. El perfil predominant d'aquests prelats és més aviat tradicional i poc empàtic amb el catalanisme. És el cas d'(Sant Feliu de Llobregat),(Tortosa),(Lleida), i també el de Conesa a Solsona.La trobada amb el Papa tindrà lloc quan s'espera el nomenament d'un nou bisbe de Girona, on cessa per edat. Ja circulen noms per a la successió. Una possibilitat que té partidaris en sectors conservadors és que l'actual bisbe de Vic,, podria ser traslladat a Girona, obrint-se la porta a una unió de les diòcesis de Vic i Solsona en la persona de Francesc Conesa. De moment, però tot són especulacions.Precisament un dels bisbes amb, el tarragoní, ha fet unes declaracions que han sorprès i molestat en sectors sobiranistes. L'arquebisbe va dir al programa Signes dels temps que el procés "potser ha volgut tirar massa pel dret" i recordava que a l'Església molts canvis requereixen una majoria de dos terços. Però Planellas no és sospitós d'ambigu en el tema nacional. El 2015, va autoritzar que es pengés una estelada al campanar de Jafre , a l'Empordà, d'on era rector, cosa que va provocar la protesta irada de sectors unionistes, entre ells la família d'que resideix al poble.

