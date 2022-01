Troben dues persones mortes en una barraca a Montcada i Reixac

Els Mossos d'Esquadra van trobar aquest diumenge al migdiaa l'interior d'una, al costat del. Segons la policia, els cossos no presenten "indicis de criminalitat" i les primeres hipòtesis de la investigació apunten a una possibledesprés d'encendre un foc amb fusta per escalfar-se.La zona on han descobert els cadàvers, ubicada entre la carretera que connecta Montcada i Reixac amb Sant Fost de Campsentelles, és unaon s'hi refugien diversesni cens amb evidents perfils en risc d'L'Ajuntament ja ha reclamat l'ajuda de les administracions supramunicipals pera la situació ia aquestes persones.

