Campins veu «imprudent» el canvi en les quarantenes dels nens

Altres notícies que et poden interessar

La tornada a l'escola després de les vacances de Nadal coincideix amb un canvi en les quarantenes dels alumnes quan hi ha positius en una aula, que només la faran els alumnes no vacunats i en cas que es detecten cinc casos en la mateixa classe. La investigadora del grup d’Epidemiologia i Salut Pública del Vall d’Hebron Institut Recerca,, ha alertat que la mesura pot causar un augment en el nombre de contagis."Fer-ho en plena sisena onada, just després de les festes de Nadal, que hi haurà nens que vindran infectats i sense fer un testatge, crec que és una mica imprudent perquè hi pot haver més transmissibilitat", ha dit en un debat amb altres experts a RAC1 en què ha deixat clar que malgrat això, "hi ha motius clars per mantenir l’escola oberta" i a l'escola gairebé no hi ha hagut grans cadenes de contagis.Respecte a lai el seu impacte hospitalari, el cap de Medicina Preventiva del Clínic, Antoni Trilla, la doctora Campins han destacat la incidència molt alta, però han afirmat que “afortunadament” ha aparegut en un moment amb una cobertura vacunal molt alta que ha permès que la incidència als hospitals hagi estat més baixa.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor