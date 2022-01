Cas Valtònyc: la decisió final sobre l'extradició serà el 18 de gener

Eldecidirà la setmana que ve, el 18 de gener, sobre l'extradició dea Espanya. Les parts han exposat aquest matí els seus arguments i els tribunal s'ha donat una setmana de marge per prendre una decisió. Sobre la taula hi ha dues opcions: d'una banda, que els jutges desestimin el recurs de lai per tant la sentència que denega l'extradició del raper es converteixi en ferma. De l'altra, que estimi el recurs del ministeri fiscal -que representa els interessos d'Espanya- i retorni la causa a laperquè dicti una nova sentència.És l'última etapa en el procediment que afecta el raper des de fa més de tres anys. La Cort d'Apel·lació de Gant va decidir el 28 de desembre que no extradia Valtònyc a Espanya perquè els delictes pels quals se'l reclama no són punibles a Bèlgica. A més, alertava que en cas de ser extradit el raper podia veure vulnerats els seus. La fiscalia va presentar recurs, indicant que el tribunal no havia argumentat prou bé la decisió, i el cas ha passat ara al Tribunal de Cassació de Bèlgica, última instància. La setmana que ve es prendrà la decisió definitiva.La vista ha arrencat a les 9.30h i les parts han presentat els seus arguments, que prèviament ja havien enviat per correu al tribunal. A la sala, entre d'altres, hi havia l'exconseller de Cultura, bon amic del raper mallorquí. La justícia espanyola reclama Valtònyc per una condemna de 3 anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. El raper va marxar a l'exili l'any 2018.La Cort d'Apel·lació de Gant va rebutjar el 28 de desembre extradir Valtònyc a Espanya argumentant que cap dels tres delictes és punible a Bèlgica. L'no existeix en el codi penal belga. Sobre lesels jutges van preguntar al Tribunal Constitucional belga si es podia aplicar una llei de 1847, però l'alt tribunal ho va descartar i la va eliminar de la legislació belga, apuntant que és llibertat d'expressió. Pel que fa a les, Gant va dir que no imposaven cap "condició" i per tant tampoc són castigables a Bèlgica. Per tot plegat, la justícia belga va descartar extradir el raper a l'Estat. De fet, la sentència diu que "els dret fonamentals de Valtònyc serien vulnerats si fos lliurat a Espanya".

