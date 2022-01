Els contagis setmanals baixen per primer cop en un mes

CONTAGIS 1.506.778 (+12.761) INGRESSATS 2.232 (+114) UCI 500 (=) DEFUNCIONS 24.793 (+2) Rt 1,12 (-0,06) REBROT EPG 3.560 (-241)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.370.889 (+3.560) DOSI 2 5.514.089 (+4.758) Actualització: 10/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.367.329 (+4.758) 87,3% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.107.937 (+2.612) 85% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 67.401 (-30.909) Actualització: 10/01/2022 TERCERES DOSIS 2.243.604 (+2.612) REBUIG A LA VACUNA 112.231 (+29) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.617.479 Dosis Moderna/Lonza: 3.485.004 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.651 Dosis Janssen: 348.855 Actualització: 09/01/2022

El Departament de Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o test d'antígens, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.506.778. Per primer cop en un mes, ha baixat el total de casos setmanals.La reducció ha estat del 6,75% i podria marcar un canvi de tendència, però cal esperar uns dies perquè la setmana passada hi va haver un festiu, jornada en què se solen comunicar menys contagis.Els hospitals han sumat en les últimes hores (en què no es van donar altes per ser cap de setmana) un total de 114 pacients més ingressats i. A més, les UCI mantenen els, una xifra preocupant que van assolir aquest diumenge. S'han notificati la xifra total es manté en 24.793.El risc de rebrot baixa a 3.858 (-241) i l'Rt baixa a 1,12, sis centèsimes menys. El 27,83% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.de 3.562,76 a 3.518,28 casos per 100.000 habitants. La incidència a 7 dies també es redueix, de 1.903,95 a 1.779,84.Catalunya ja ha superat els. Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han administrat 6.370.889 primeres dosis, cosa que suposa 3.560 més que fa 24 hores, i 5.514.089 segones dosis, 4.758 més. En paral·lel, s'han administrat 2.243.604 terceres dosis, 37.275 més respecte a l'anterior balanç del Departament de Salut.La pauta completa arriba a un total de 6.107.937 persones, fet que representa el 76,8% de la població. A més,que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.​​​​​​​​​

