Reguant denuncia vulneració de drets i demana la nul·litat del procediment al Suprem

La diputada de laha fet públic el seu escrit de defensa de cara a la causa que afronta al Tribunal Suprem per desobediència per negar-se a respondre les preguntes de Vox com a testimoni al judici del procés. Reguant demana li denuncia vulneracions de diversos drets, com ara la llibertat ideològica, que han de suposar la nul·litat de tot el procediment. Lademana sis mesos de presó i inhabilitació per a la diputada cupaire per un delicte de. Encara no hi ha data de judici, però tot apunta que es fixarà per als propers mesos.L'a, de 16 pàgines, planteja diverses qüestions prèvies relacionades amb vulneracions de. Reguant demana la nul·litat de les actuacions per vulneració del procediment reglat i sosté que els escrits d'acusació de la Fiscalia i la interlocutòria d'obertura de judici oral són nuls de ple dret. La defensa assenyala també que la diputada és aforada i no correspon al Suprem jutjar-la, i que no es pot jutjar dues vegades els mateixos fets. Reguant i Baños van ser multats a uns anys amb 2.500 euros per aquests fets.La diputada també denuncia que l'acusació i l'obertura d'aquesta causa suposa una vulneració de lai de consciència, i també de la llibertat d'expressió. Reguant es va negar a respondre aal judici del procés argumentant que era un partit masclista i racista. La seva defensa assenyala que la llei d'enjudiciament criminal estableix que cap testimoni pot ser obligat a declarar sobre una pregunta la resposta de la qual el pugui perjudicar material o moralment.Una altra qüestió que planteja la defensa és la desproporció de la pena demanada per la Fiscalia, que vulnera el dret a. "El Ministeri Fiscal pretén que, per uns fets que van tenir lloc abans que l'acusada ocupés qualsevol càrrec públic, no pugui comparèixer a qualsevol procés electoral i hagi d'abandonar el seu escó", diu la defensa.Reguant considera que els fets no són constitutius de delicte i, a més, assenyala que hi ha hagut, cosa que serviria d'atenuant. En tot cas, la defensa demana l'absolució de la diputada de la CUP, que aquest dimarts presentarà el seu grup de suport

