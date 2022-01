Altres notícies que et poden interessar

Elha pres una original decisió per augmentar el ritme de vacunació contra la Covid:que venena les persones que han rebut el sèrum que protegeix d'emmalaltir greument pel coronavirus. I la mesura ha estat efectiva, ja que la petició de cites per posar-se la primera dosi ha passat de les 1.500 diàries a un total de 6.000 des que se sap que caldrà elper adquirir aquests productes.La mesura entra en vigor el 18 de gener i s'emmarca en les polítiques de diversos països per fer la vida més difícil als no vacunats, en un intent de convèncer-los que s'ho repensin i rebin la pauta. Al territori nord-americà ha rebut la primera dosi de la vacuna el 85% de la població, mentre que a Catalunya la xifra és del 81%.Al Quebec es pot comprar cervesa i alguna mena de vi als supermercats, però la resta de begudes espirituoses només es poden adquirir en comerços de la Societat d'Alcohols del Quebec, propietat pública. Pel que fa al cànnabis, només està autoritzat a vendre'n la Societat Quebequesa del Cànnabis.el certificat Covid és necessari per accedir a l'interior de bars i restaurants, a les instal·lacions esportives i a les sales de concerts, i també per visitar algú en una residència de persones grans; mesures similars a les que han pres la majoria d'autonomies de l'Estat. Arreu d'Europa s'ha intensificat el setge als no vacunats, i en aquest sentit, Itàlia ha aprovat la vacunació obligatòria dels majors de 50 anys.​​​​​​​​​

