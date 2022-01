Piqué es torna a enganxar a Twitter, ara amb Emery

💣 Emery ATIZA a Piqué por sus tweets:



💥 "Lo que tiene que hacer Piqué es ser es sincero y no engañar a la gente"



💥 "El penalti de Piqué sí que fue claro y no se pitó"



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/g9XkXciffp — Directo Gol (@DirectoGol) January 9, 2022

Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejandose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai. https://t.co/Byzv6buO3L — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2022

està més actiu que mai a. Té respostes per a tothom: periodistes, jugadors, candidats, entrenadors...Ara li ha tocat el torn a, el tècnic del, amb qui ha tingut una petita picabaralla a les xarxes socials. Tot ha començat a la roda de premsa després del partit que els groguets han empatat a casa (2-2) contra l’Atlètic de Madrid.El Villarreal s’ha quedat sense un gol deperquè l'àrbitre ha vist una mà del jugador. Emery ha aprofitat la pregunta per carregar contra Piqué, que va ser protagonista d'una altraen el partit del Barça a la Cerámica, ja fa unes setmanes. Emery li ha demanat al jugador blaugrana que sigui "sincer" i no enganyi la gent."La de Piqué sí que va ser mà, i va ser penal, aquesta no la van pitar fa poc i vam perdre el partit. La d'avui no és mà, li ha tocat el maluc, amb el qual empeny la pilota, la mà estava per allà", ha dit en roda de premsa l'entrenador aquest vespre, després del matx contra els blanc-i-vermells."I Piqué protesta per altres partits, ahir en elEl que hauria de fer és ser sincer i no confondre la gent. Et ve a la memòria perquè aquell penal sí que va ser clar i no es va pitar des del. I llavors, en comptes de callar deixar anar el que va deixar anar per confondre la gent", ha afegit Emery. "No som honestos amb l'àrbitre, ni amb el VAR, ni amb el futbol. S'ha de respectar el que decideixen”, ha conclòs.Piqué s’ha sentit al·ludit i no ha trigat en contestar. El central blaugrana li ha recordat una entrevista que va donar el 2020 on encara es queixava de l’àrbitre al partit on el Barça va eliminar el, amb una sorprenent victòria per 6-1 al Camp Nou. Llavors Emery era l’entrenador de l’equip francès.“Parla una persona que tres anys més tard seguia queixant-se de l’àrbitre en el 6-1.”, ha dit Piqué.

