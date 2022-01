L'arquebisbe de Tarragona, sobre el procés: «Potser s'ha volgut tirar massa pel dret»

El primer episodi del programaha aixecat polseguera per les declaracions sobre el procés català per part dearquebisbe metropolità de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense.En l'entrevista, l'arquebisbe assegura que, en el qual "potser s'ha volgut tirar massa pel dret i pels dos costats no ens hem respectat". Planellas apunta que "quan a l'Església es vol canviar alguna cosa, com a mínim es necessita una majoria de".En aquesta línia, l'arquebisbe afirma que "a vegades els he dit que, i això és molt difícil. Ho és, per més que hi hagi una minoria parlamentària ni que sigui molt minsa. I ho hem de tenir en compte". Pel que fa a "l'altra banda", Planellas creu que "hi ha d'haver eli aquí, com a Església, sempre ens hi trobareu".Encara sobre la relació entre Catalunya i l'Estat, Planellas suggereix que una reconciliació "vol el seu temps i és complex.encara que no hi estiguem d'acord. Puc dissentir molt fortament de les raons de l'altre, però puc empatitzar amb ell amb la seva emoció, amb el patiment davant allò que està dient".L'arquebisbe també ha explicat que, i que abans de la pandèmia els va anar a visitar, fet que no havia transcendit.a veure els polítics catalans empresonats per manifestar l'afecte i la solidaritat amb ells i, també, amb els altres presos. Em van rebre molt bé, amb molt d'afecte i simpatia, i vaig estar content de les visites", comenta.

