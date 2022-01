Elha trencat una ratxa de 26 anys sense guanyar alen un partit que ha estat dels millors que s'han vist a laals darrers anys. Els dehan lluitat com autèntics colossos i no han abaixat els braços quan les coses es complicaven.ha estat el màxim anotador del partit. Però la victòria manresana no s'entén sense l'aportació dei tots els altres.ha estat 44 minuts i 42 segons sense anotar. Els seus tres únics punts han estat els decisius per tancar amb victòria la setmana del retorn a la competició.queda una mica més a prop dels 870 quilòmetres que marquen els navegadors.Dues bones accions en defensa per part dels jugadors bagencs i dues jugades de tres punts als dos primers atacs eren una evident declaració d'intencions. Valtonen ha clavat un triple a les primeres de canvi. I després, Moneke un 2+1 (0-6, minut 2). Elno ha trigat en incrementar la seva defensa, encara insuficient per aturar Bako. Quan el belga ha marxat a la banqueta s'ha tallat l'anotació del seu equip. Dos triples seguits per part local intentaven igualar el marcador, però els manresans resistien amb cistelles de Francisco i Sima. I augmentava la seva renda gràcies a, Luke Maye i(17-25, minut 10).Un cop de dits de Bako augmentava la renda del Baxi fins als deu punts. El partit estava sota control manresà, fins que tres pilotes perdudes han donatLa tercera ha acabat amb una falta antiesportiva de Thomasson sobre Hayes. Quan més convenia, Moneke ha recuperat una pilota per realitzar un contraatac que era un petit respir, però el conjunt manresà no ha sabut aprofitar aquesta dinàmica. Punt a punt, els de Jasikevicius s'han acostat al marcador, fins que Mirotic posava el seu equip al davant (32-31, minut 16). Malgrat un triple de Maye, la dinàmica del partit havia canviat.Només començar la segona part, Kuric posava el seu equip deu punts per sobre, però undeixava clar que els bagencs no pensaven llençar la tovallola. Tot i això, han fallat dues accions consecutives per posar-se al davant i això ha permès als blaugrana fer una petita estirada al seu favor. Quatre tirs lliures i una cistella al límit de Bako han posat el Manresa un punt per sobre al tercer període (59-60).L'emoció ha continuat durant força estona. La iniciativa corresponia més als manresans, amb un Barça que anava responent a les envestides. A falta de quatre minuts, els visitants guanyaven de 10. Però el partit no estava sentenciat, com ha demostrat un 9-0 a favor dels locals.. Una cistella de Jokubaitis a falta de sis segons semblava gairebé definitiva, però un superlatiu Francisco ha portat el partit a la pròrroga amb una gran jugada individual.L'equip de Pedro Martínez ha començat millor la pròrroga. I novament, amb Francisco de referent. El quart triple del director de joc donava cinc punts a favor del seu equip (87-92, minut 33). L'avantatge hauria pogut ser major si els manresans haguessin estat millor des del tir lliure. Les forces començaven a fallar als dos costats i es cometien algunes errades que donaven vida al rival. En una d'aquestes oportunitats, Mirotic feia un nou tomb al marcador. Thomasson, nul en anotació, ha anotat els primers punts del vespre al seu compte particular a 18 segons pel final i el Baxi Manresa se l'ha jugat en defensa.. 95-96 per als bagencs, que tenen a tocar l'accés a la Copa del Rei.

