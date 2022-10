Així és el vol comercial més curt del món: menys d'un minut i mig

És el viatge que tots els que tenen pànic a volar desitjarien. Evidentment, hi ha enlairament i aterratge, però en total el vol dura uns. Es tracta de la ruta entre, dues illes de l'arxipèlag de les Òrcades, al nord d'Escòcia.Aquest vol comercial uneix dos minúsculs aeroports entre les dues illes, de 600 i 70 habitants respectivament, separats per escassos. El trajecte està cobert per un avió amb capacitat per a vuit passatgers, i forma part de la companyia, que ja porta 50 anys oferint el servei.Les alternatives són un ferri que tarda quaranta minuts, pel que molta gent que es desplaçaopta per volar. Una altra opció seria construir un pont de gairebé tres quilòmetres, però suposaria una despesa inassumible pel baix nivell de trànsit que hi hauria.L'equip de treballadors de l'aeroport consisteix en dos controladors aeris i quatre bombers.de la ruta, va assegurar en una entrevista a Youtube que l'avió només s'enlaira fins a. "Té l'aerodinàmica d'un maó, però és perfecte pel que fem a les illes", explica. Segons McAllister, "el vol s'utilitza com a servei d'autobús".

