Enxampen 44 persones en una discoteca clandestina a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat 44 persones la matinada d'aquest diumenge per un incompliment de les mesures sanitàries contraa un local del districte de Sant Martí. El cos policiatl també ha denunciat una persona per possessió de substàncies estupefaents, segons ha assegurat en un tuit.Els agents han desallotjat i denunciat el local, al qual han atribuït, que estava sent utilitzat com una discoteca en un moment en què l'oci nocturn està tancat a Catalunya com a mesura per contenir lade la pandèmia del coronavirus.Elde Covid-19 a Catalunya, amb un menor impacte als hospitals respecte a les onades anteriors, va portar el Govern a imposar de nou el toc de queda d'una a sis de la matinada, a banda de tancar l'oci nocturn.​​​​​​​​​

