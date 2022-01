Les estacions d'esquí d'FGC tanquen el Nadal amb 175.000 usuaris, un 32% més que el 2019

Les sis estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han tancat les vacances de Nadal amb. Això suposa un increment d'un, abans de la pandèmia. Des de la direcció destaquen que es tracta d'unes dades "molt bones" i recorden que fa dos anys ja va ser "un gran any". Per això, la directora d'FGC, Marta Subirà, dona per fet que aquesta temporada pot ser "molt bona", ja que. "Hem assolit les expectatives que teníem i que era tornar a les dades prepandèmia. Les estacions estaven preparades i la ciutadania tenia ganes de trepitjar neu i gaudir a l'aire lliure. Aquesta combinació ha estat la clau de l'èxit", ha remarcat Subirà.Per estacions, un total dedurant les vacances, fet que significa un increment notable de prop del 73% respecte el mateix període del 2019. Des d'FGC, vinculen aquest èxit a l'àmplia oferta de pistes i instal·lacions obertes i el "gran atractiu" que significa per a tot tipus de públic. En aquest punt, destaca l'experiència de pujar al, una de les atraccions amb més demanda de l'estació de la Cerdanya. Pel que fa a les instal·lacions del Ripollès, Vallter també ha vist créixer el nombre de visitants i ha arribat als 20.194 forfets venuts. Això suposa un increment d'un 66% més que el 2019.En canvi,de visitants en relació a fa dos anys. Una baixada que Subirà matisa que es deu principalment a la implementació d'un sistema automàtic de control d'aforament als trens cremallera, que limita el nombre de places venudes. D'aquesta manera, es prioritza la comoditat de l'usuari per tal d'evitar massificacions de gent a l'espai natural.A la comarca del Pallars Sobirà, els 14.649 visitants que ha acollit Espot han suposat uni els més de 27.481 usuaris de Port Ainé han millorat fins a un 43% els rebuts durant les vacances de Nadal de 2019, que ja va ser un "bon any". A més, els visitants han comptat amb gairebé el 90% de pistes i remuntadors operatius, una major capacitat per acollir esquiadors en dies de punta a l’estació de Port Ainé gràcies al nou aparcament i una important proposta d’activitats per fer.Finalment, l’estació deha acollit la visita de 26.770 persones, el que suposa una caiguda d'un 11% en relació a la temporada 2019-20, quan va tenir un dels millors períodes nadalencs recordats amb gruixos de 160 cm de neu i el 85% de l’estació oberta al públic. Subirà considera que aquesta baixada respon a la menor oferta de pistes i remuntadors disponibles a causa de l'episodi de vent de mitjan desembre.Les bones notícies, a més, es complementen amb unes bones expectatives de final de temporada. Subirà assenyala que els mesos que queden esperen que siguin un èxit i que seguiran rebent visitants. Cal recordar que, a més del campionat europeu a Boí Taüll hi ha previstosmuntanya i surf de neu a nivell regional que completen la ja de per sí àmplia oferta turística al Pirineu de Catalunya, destaca Subirà.

