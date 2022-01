El mètode per saber si pots vendre una pesseta per milers d'euros amb només una foto

Fa uns sis mesos, el juny del 2021, va expirar el termini per canviarper euros al Banc d'Espanya. Si bé el canvi ja queda molt lluny, la població va deixar els deures per a l'últim moment i els últims dies habilitats es van formar cues llarguíssimes per recuperar els diners acumulats amb les monedes antigues.Tot i aquest impuls final, a l'Estat han quedat sense canviar pessetes ambEn euros, són 1.577 milions. Si bé molts d'aquests diners són irrecuperables, com és el cas de les monedes perdudes durant les últimes dècades, hi ha molta gent que, per mandra, deixadesa o nostàlgia, se n'han quedat unes quantes.Si et van quedar monedes per canviar, podria ser una bona notícia: algunes tenenI és que cada vegada més, aquestes peces estan molt sol·licitades per part de, que veuen com l'oferta d'unitats és cada cop més reduida.Per saber si una de les pessetes que tens per casa tenen un valor especial, només cal seguir un senzill pas: utilitzar l'aplicació. Únicament cal fer unai el seu buscador automàtic tria les més semblants dins de totes les opcions. Quan l'usuari troba la moneda exacta, pot saber quin preu té, a banda d'obtenir-ne més informació.són dues aplicacions que també ofereixen un servei similar.

