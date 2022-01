Mor una dona de 83 anys en l'incendi d'un pis a Malgrat de Mar

Una dona deva morir aquest dissabte en un incendi en un pis a(Maresme). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, van rebre l'avís poc abans de les nou de la nit d'un incendi amb una gran càrrega de combustible en un edifici de vuit plantes situat al número 2 del carrer Manuel de Falla de la localitat.Totes les persones de l'edifici van serper passar-hi la nit, i cap d'elles va resultar ferida. Aquest diumenge al matí s'ha fet la revisió de l'edifici i s'ha descartat afectació estructural, però els veïns dels pisos de l'escala A. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi.Després de rebre l'avís, els Bombers hi van desplaçar quinze dotacions terrestres, que van trobar un incendi totalment desenvolupat a un dels pisos de la quarta planta de l'edifici. Aquest pis va cremar totalment i el foci també a través del pati de llums a un dels pisos de la sisena planta.Al pis sinistrat de la quarta planta, on es va trobar la víctima mortal, hi havia una gran càrrega de combustible, que en va dificultar la seva extinció, segons han explicat els Bombers, i que. Per això, també s'hi van desplaçar efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS) del cos per ajudar a retirar part del contingut de l'immoble amb l'objectiu d'alleugerir el pes i assegurar el forjat, això com poder remullar els punts calents que hi quedaven.Les tasques s'han allargat. Durant la nit, un retén dels Bombers s'ha quedat al lloc dels fets i aquest diumenge al matí s'ha fet la revisió de l'edifici juntament amb l'arquitecte municipal i s'ha descartat afectació estructural. De moment, però, els veïns dels pisos de l'escala A no podran tornar als seus habitatges. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen les causes del foc, ja han pogut accedir al pis per dur a terme la. Fins al lloc dels fets també s'hi van traslladar tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Policia Local.

