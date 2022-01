Almenys cinc morts en desplomar-se una enorme roca al Brasil

Impactante video de accidente en Minas Gerais, Brasil al desprenderse una enorme pared de roca sobre un lago en el que paseaban varias embarcaciones. Según primeros informes hay al menos tres muertos, varios heridos y algunos desaparecidos.pic.twitter.com/Q2N8yzJ1sD — Alejandro Figueredo (@afigue2010) January 8, 2022

Esfereïdores imatges les que s'han fet virals aquest dissabte al vespre d'un accident alEn el vídeo gravat per uns turistes es pot veure com de sobtede la paret i cau sobre d'algunes llanxes. De moment s'han confirmati 20 persones més desaparegudes.Els fets han passat l'estati segons les primeres informacions el despreniment podria estar causat per lesque dels últims dies, tot i que les autoritats ja han obert una investigació per esclarir els fets.Es tracta d'una zona turística on es fan visites per observar les cascades del canó i les seves altíssimes parets. De fet, en el moment de l'accident hi havia unaen diverses llanxes, moltes de les quals han sortit disparades per l'impacte de l'onada en caure la roca.

