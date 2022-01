Xipre detecta una nova variant de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

En plena sisena onada deamb la variant òmicron com a protagonista, les autoritats xipriotes han anunciat que han detectat unadel virus. Es tractaria d'una combinació de delta i òmicron que han batejat com aDe moment s'haurien detectatamb aquesta nova mutació de la Covid-19. El professor de Biologia de la Universitat de, Leondios Kostrikis, ha explicat que la nova variant conté genètica d'òmicron i genomes de delta.Principalment, els han detectat en pacientsperò no descarten que es pugui trobar també en casos positius amb símptomes lleus. A hores d'ara és difícil saber el comportament d'aquesta novadel virus. El professor explica que "caldrà veure si és més patològica o contagiosa o si s'imposarà a l'òmicron".​​​​​​​​​

