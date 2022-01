Una vintena d'intoxicats al poliesportiu de Puigcerdà acaben a l'hospital

Fins ahan acabat a l'Hospital de Cerdanya, a, arran de la intoxicació que han patit al pavelló poliesportiu del municipi aquest dissabte. Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han traslladat 19 intoxicats a l'hospital en estat lleu i dos en estat menys greu.La resta de lesque han atès les nou unitats que ha activat el SEM han rebut l'alta in situ. L'incident es va produir aquest dissabte a la tarda quan es va haver de desallotjar l'equipament per alta presència deque les autoritats atribueixen al butà de la màquina d'allisar el gel de la pista.En aquell moment hi havia unes 150 persones al poliesportiu, ja que s'hi disputavaProtecció Civil de la Generalitat ja ha desactivat la prealerta del pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat).

