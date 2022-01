Els conductors de bus de Barcelona hauran de saber parlar català

Nova victòria del català. Aquesta vegada a l'empresa pública(TMB).ha aconseguit que TMB rectifiqui les bases del procés de selecció per a 250 nous conductors i ara, a més d'entendre la llengua catalana, caldràFins ara a les bases del concurs públic constava com a requisit saberperò el català només calia entendre'l. A partir d'ara però, TMB obligarà també els futurs conductors d'autobús a saber parlar en. Plataforma per la Llengua considera "molt greu" que les institucions catalanes se sumin a les pràctiques del ", segons el qual només els castellanoparlants han de poder ser parlants de ple dret".A més a més denuncien que els requisits plantejats per TMB eren, que obliga les empreses públiques a exigir el català als seus treballadors.Segons l'entitat en defensa del català l'empresa va respondre oficialment en una carta "en què reiterava que es tractava d'una errada i s'excusava per la situació". També defensava "" i assegurava que és "la llengua vehicular que utilitzem a les nostres relacions i en l'atenció amb la ciutadania".

