Els efectes secundaris més habituals de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19

Lade la vacuna de la Covid-19 ja és aquí, i amb ella elsque se'n poden derivar. Un estudi del Centre de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) ha observat el comportament de la tercera injecció en més de. En termes generals, els efectes serien similars als de la segona dosi.Segons els resultats de la investigació, el 71% dels vacunats va experimentar; el 56%; i el 43% va comunicar haver tingut. El mateix percentatge de persones també van apuntar aNo obstant això, els autors de l'estudi destaquen que "". Les xifres no varien respecte als estudis recollits sobre les conseqüències derivades de laAixí doncs, elsen el braç de la vacuna són: dolor, envermelliment i inflamació. Pel que fa als efectes mésa la resta del cos són: cansament, mal de cap, dolor muscular, esgarrifances, febre i nàusees.Segons l'(AEMPS), lapot provocar de manera "molt freqüent": dolor i inflamació a la zona de la injecció, mal de cap, dolor muscular i articular, esgarrifances, febre i sensació de cansament. En casos més excepcionals pot derivar en nàusees, insomni i picors.Per altra banda, la vacunapot provocar "habitualment": sensibilitat dolor, calor o picor a l'àrea d'injecció; cansament, mal de cap, febre, nàusees i malestar general.La vacunaes caracteritza per poder provocar dolor similar al de les fiblades, envermelliment i inflamació del braç injectat, esgarrifances, cansament, mal de cap i febre o nàusees en general.Finalment, els efectes secundaris "més comuns" de la vacunasón: mal en la zona de la injecció, dolor muscular, mal de cap, nàusees i sensació d'esgotament. A més a més, també es pot experimentar febre, esgarrifances, debilitat i malestar general.En qualsevol dels casos, i de qualsevol vacuna, aquests efectes acostumen a. En cas que s'allarguessin més d'una setmana, seria necessari consultar al particular metge de capçalera.S'aconsellaque acostumen a durar. Ara bé, si no es vol aguantar el dolor es recomana: en el braç que ha rebut la vacuna, feri aplicar unper alleugerir la zona. En cas de febre, el millor ési utilitzarDoncs el Ministeri de Sanitat únicament recomana prendre'sdurant les primeres 24 hores en el cas d'haver rebut la vacuna d'AstraZeneca. Pel que fa a la resta, s'aconsellaprendre aquest tipus de medicaments perquè no es disposa de "dades sobre l'impacte d'aquesta medicació en la resposta d'immunitat".​​​​​​​​​

