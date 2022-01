A presó un jove de Badalona per agredir ciutadans sense cap motiu aparent

Unde 23 anys ha ingressat aquest dissabte adesprés d'haver estat detingut perdel municipi. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el jove ha atacat a vuit persones delen l'últim mes i mig; sobretot dones i menors d'edat, a més dels propis agents policials.Les agressions no seguien, es produïeni sense intenció de robar, ha assenyalat el cos català a l'ACN. En assabentar-se de la detenció, l'ha emès un comunicat explicant que han iniciat un procediment per determinar si es pot presentar com aen el procés.A l'escrit, l'alcalde de Badalona,, ha demanat a la justícia que actuï "" davant aquesta situació reclamant que les agressions que ha patit el veïnat no quedin "". Tanmateix, Guijarro ha volgut mostrar el seu compromís per treballar conjuntament amb altres municipis de l'àrea metropolitana per aconseguir una, una situació que "frustra a veïns i cossos policials".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor