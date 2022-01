Aragonès preveu una reunió de la taula de diàleg en les pròximes setmanes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, preveu que en les pròximes setmanes hi hagi una reunió de laentre Catalunya i l'estat espanyol i espera que s'hi abordin continguts que permetin "avançar" per "". Ho ha dit en una visita a Granollers on el president ha afirmat que "estem parlant amb el govern de l'Estat perquè sigui així".Aragonès també ha dit al govern espanyol queen la recerca d'una solució democràtica que permeti als catalans decidir el futur polític amb absoluta llibertat" i ha insistit en el fet que "el marge de confiança que hi ha d'haver en qualsevol procés de negociació ha d'anar acompanyat de".D'altra banda, Aragonès ha acusat el PPC de tenir "la clara intenció d'atacar la majoria de la investidura al Parlament" i ha insistit que laha "perdut sentit" després que el secretari general del PPC,demani que s'hi sotmeti. El president ha assegurat que la "voluntat ési sumar més suports per governar Catalunya en clau social, amb ambició nacional i per resoldre el conflicte polític".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor