El Papa Francesc titlla d'«egoistes» els que prefereixen tenir mascotes en lloc de fills

del cap de l'Església catòlica. Aquesta setmana durant la primera audiència general des del Vaticà, elha carregat contra la decisió d'aquelles persones que. Una realitat, assenyala, com una de les causes de laal món occidental que qualifica d'"".Una controvertidaque ha aixecatentre els amants dels animals. "" ha denunciat el Papa assegurant que hi ha persones que aposten per tenir gossos i gats abans que nens. ". Sí, fa riure, ho entenc. Però és la realitat. I aquest fet de renegar de la paternitat i maternitat ens rebaixa,", ha afirmat el Pontífex.Diverses persones han lamentat aquestes declaracions reivindicant eli decidir brindar-li afecte a un animal. A més, altres apuntaven que en moltes ocasions, tenir fills és una opció que tan sols es pot contemplar en. Per altra banda, diverses associacions animalistes també han criticat les paraules del jesuïta al·legant que "".

