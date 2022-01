Quatre ferits en un incendi en un habitatge de Granollers

Aquest dissabte 8 de gener al migdia unha causat. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 14.28 h que hauria cremat unEl pis es troba en un habitatge de quatre plantes alde la capital del Vallès Oriental i fins al lloc dels fets s'han desplaçat set dotacions de bombers. Un veí ha alertat que hi haviaa l'escala i com a mesura preventiva, els veïns de l'immoble s'hanEl foc s'ha localitzat al pati interior de la primera planta per causes que es desconeixen.El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès i traslladat a dues persones amb cremades a l'hospitalde Barcelona. Les altres dues persones ferides han estat ateses al lloc de l'incendi perEls bombers han donat per extingit l'incendi a les 15.04 h.

