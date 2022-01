Un creuer arriba a Barcelona després de desembarcar positius i contactes estrets a Itàlia

Altres notícies que et poden interessar

L'ha arribat aquest dissabte a primera hora al Moll Adossat dedesprés que en els darrers dies hagi desembarcat alguns passatgers en ports italians durant un creuer pelperquè eren positius per covid o contactes estrets. La companyia ha defensat aquesta setmana que es tracta d'un "nombre limitat" de passatgers, tot i que ha declinat concretar quants, i que s'ha fet una aplicació "estricta" del seu protocol de sanitat i higiene.Segons va informar aquest dijous TV3, una parella catalana que celebrava el seu viatge de noces es va trobar entre les desenes de viatgers que han hagut d'interrompre les vacances. L'MSC Grandiosa ha arribat procedent de, on aquest divendres va desembarcar 15 positius més, segons la premsa local, per després continuar el viatge cap a Barcelona. Inicialment, estava previst que ho fes directament des deMSC admet que ha deixat a port els viatgers positius i els seus contactes estrets però sosté que és un "nombre limitat" i corresponen a "l'anterior creuer", que arriba periòdicament a Barcelona. Les deteccions puntuals de casos demostra que el "protocol és eficaç" perquè permet "i atendre les persones i els seusi protegeix tots els altres passatgers, la tripulació i les comunitats" que es troben en els seus vaixells, afirma l'empresa.D'altra banda, MSC considera que els seus creuers són un "entorn més segur que qualsevol altre lloc a terra" i que tots elsi lesestan completament vacunats; i afegeix que els seus clients s'han de sotmetre a una prova covid-19 abans d'embarcar i se'ls controla periòdicament. Pel que fa als treballadors del creuer es fan proves cada dos dies.Elcompta amb una capacitat per a 6.334 persones en la seva màxima capacitat, amb una tripulació de. La companyia no ha facilitat tampoc quantes persones es trobavendes de la detecció dels primers casos, tot i que assegura que els desembarcaments es fan en "ports propers" dels llocs de residència dels afectats.Segons va informar TV3 aquest dijous, entre els viatgers que han hagut d'abandonar el vaixell hi ha diversos, entre ells una parella que celebrava eli que ha denunciat que no han rebut atenció mèdica i ni informació per part d'MSC.​​​​​​​​​

