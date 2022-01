Argimon assegura que la pandèmia comença a desaccelerar a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de, ha assegurat aquest dissabte que la situació de la pandèmia a Catalunya està encara en ascens, però que comença a: "Això és una bona notícia". En declaracions després de visitar la marató dea la Universitat de Barcelona, ha explicat que la majoria de persones que van als centres d'atenció primària "per sort, tenen poca gravetat", tot i que ha demanat evitar anar-hi si no és essencial.Sobre les gairebé 500 persones ingressades aquest dissabte a les unitats de cures intensives (), ha dit que més del 60% estan: "No és res banal, estan intubades o fa setmanes que estan ingressades, és un ritme que hem d'analitzar molt bé com evolucionen". "D'això dependrà si hem o no hem dealtres intervencions no urgents", ha dit, tot i que ha indicat que la intenció del sistema sanitari és poder donar resposta a totes les necessitats.En relació amb el nou protocol deque ha anunciat elespanyol, ha lamentat que encara no estigui tancat aquest dissabte al matí, a dos dies de reprendre el, motiu pel qual ha demanat que es faci amb "una mica més de".Ha recordat que el nou protocol encara s'ha de"a moltíssima gent", com la comunitat educativa, famílies i alumnes i professionals sanitaris. A més, sobre lesals alumnes, ha dit que les proves d'antígens als nens de més de sis anys es faran a les, mentre que les dels de menys es faran a centres sanitaris perquè qualsevol "infermera de pediatria ho fa millor".​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor