Vídeo | «Se'ns ha escapat de les mans»: l'espectacular il·luminació nadalenca d'una casa de Sant Cugat

Des de fa 4 anys, els bons Reis Mags tenen un nou competidor a. Lanúmero 12 delil·lumina la cara embadalida dels centenars vianants que hi passen pel costat. Milers deamb vídeos musicals aconsegueixen dibuixar un somriure fins i tot als més Grinch del Nadal. Com els mosquits, gent de més enllà de les fronteres municipals també és atreta per l'ennlluernadora claror.Encuriosits, aens hem apropat fins alper parlar amb el propietari d'aquesta autèntica nova atracció del municipi. La porta metàl·lica s'obre i accedim a l'interior d'un espaiat rebedor que també presumeix de més llums nadalenques penjant de tot arreu.Elexplica que tot va començar per la dèria d'una de les treballadores de la llar que li feia il·lusió il·luminar la casa. "Al principi només una bombeta per aquí, una altra coseta per allà; i al final, quan aquest any ho he vist tot encès... Se'ns ha escapat de les mans", reconeix un home jubilat amb somriure picaresc."Ara, per sort, queden pocs dies perquè s'acabi el Nadal i ja les podrem retirar", comenta sospirant. Preguntat per si de cara a l'any vinent té pensat mantenir la ja, afirma -no massa segur de si mateix- que serà "poc probable". I és que les dues dones de la llar,, veritables responsables de tot l'aparador, es mantenen fermes: "", afirmen confiades. "Ja tincmolt xules per l'any que ve", asseguren rialleres.De tot plegat, el Santiago només té por de dues coses: ocasionar alguna molèstia al veïnat i que algún infant despistat pugui patir un accident mentre creua el carrer de davant de casa. Al cap i a la fi, es tracta d'una finca ubicada en unade Sant Cugat que durant aquestes dates nadalenques rep unacridada per les seves llums. Sigui com sigui, una cosa té clara: "Si ho fem ens haurem de superar. Ara ja hem generat certai no podem permetre'ns defraudar".Tots ells neguen que es tracti d'una "". "Això és alegria. A la gent li agrada i ho gaudeixen molt", asseguren. "Després de tantes penes que hem passat durant la pandèmia, nosaltres aconseguim repartir una mica d'". Relaten que sovint reben cartes de nens petits amb dibuixos i missatges d'agraïment donant-los les gràcies per compartir amb ells aquesta il·luminació.

