Dos morts en un xoc frontal amb tres vehicles implicats a la Selva

Dues persones hanaquest divendres en unen el qual s'hi han vist implicatsa la C-63 a). Per causes que s'estan investigant, els conductors de dos turismes van topar frontalment. A conseqüència de l'impacte, l'ocupant d'un dels cotxes ha mort al lloc dels fets. Es tracta d'un home de 56 anys i veí deL'altre conductor ha quedat ferit en estati se l'ha traslladat a l'hospital, on ha mort aquest dissabte, després de no poder superar les ferides produïdes per l'accident. Els dos ocupants del tercer vehicle implicat han quedat ferits lleus i han rebut l'al mateix lloc de l'accident.Arran de la incidència s'han activat quatre ambulàncies del, diversos efectius dels, a més de sis dotacions dels Bombers que han fet tasques d'excarceració de les víctimes. Amb aquestes dues, ja són tres lesen accidents de trànsit a la xarxa interurbana catalana aquest 2022.

