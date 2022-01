Mor Francisco Laína, president del govern espanyol provisional durant el 23-F

, president del govern espanyol provisional durant el cop d'estat del, ha mort aquest divendres a l'edat de 85 anys. El que també va ser director de, va assumir el poder durant les 14 hores que els integrants de l'executiu espanyol van estar retinguts pels colpistes alLlavors, Laína va exercir de president provisional per ser el cap de lai subsecretaris. El fet que assumís provisionalment la direcció de l'executiu va evitar que hi hagués un. Poques hores després del, va dirigir un missatge públic en què va assegurar que "cap acte de força acabaria amb la democràcia que el poble desitja i que es plasma a la".Nascut a, la seva trajectòria política va començar el 1974 com a governador civil de, el mateix càrrec que també va ostentar ai a. Va ser el 1980 quan el ministre de l'Interior d'aquell moment,, el va nomenar director de Seguretat de l'Estat amb rang de secretari d'Estat, càrrec que el va convertir en president provisional durant el 23-F.

