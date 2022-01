Cas Djokovic al Barça? L'Aràbia Saudita només deixarà entrar vacunats a la Supercopa

Altres notícies que et poden interessar

El, el, l'i l'tenen previst arribar aquest dilluns aper disputar-se la. No obstant això, aquesta segona edició de laque es juga al país àrab segur que estarà envoltada de. I és que l', tal com succeeix amb Austràlia,de la Covid-19 per a tots aquells que vulguin entrar al territori; és a dir, mínim tenir les dues primeres dosis en regla.Segons expliquen diversos mitjans esportius espanyols, algunsd'aquests quatre equips haurien preferit no vacunar-se i, per tant, tindrien. Una situació que a Espanya no es produeix perquè els futbolistes, únicament complint amb el protocol deja poden jugar, viatjar i desplaçar-se per estadis i centres d'entrenament. Així doncs, en poques hores es podria tornar a veure un nou controvertit cas Djokovic A Riad, lesrespecte a la Covid-19 s'han multiplicat durant les últimes setmanes coincidint amb la propagació de la varianti, per exemple, actualment l'exigència de la mascareta és d'obligat compliment tant en interiors com exteriors. Els jugadors de la Supercopa tindran unestipulat des de la seva arribada en avió i el seu marge de maniobra seria inexistent.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor