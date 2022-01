Les UCI freguen els 500 pacients Covid mentre s'acceleren les terceres dosis

CONTAGIS 1.480.168 (+31.443) INGRESSATS 1.977 (-25) UCI 499 (+28) DEFUNCIONS 24.791 (+79) Rt 1,22 (-0,05) REBROT EPG 4.075 (+120)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.360.506 (+9.967) DOSI 2 5.504.199 (+8.740) Actualització: 08/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.360.506 (+9.967) 87,2% (+=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.102.565 (+5.814) 85% (+0,1%) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 104.141 (-4.357) Actualització: 08/01/2022 TERCERES DOSIS 2.164.416 (+46.441) REBUIG A LA VACUNA 111.320 (+3) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.565.057 Dosis Moderna/Lonza: 3.187.923 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.614 Dosis Janssen: 348.784 Actualització: 02/01/2022

L'impacte de la sisena onada, protagonitzada per la, continua pressionant lesdelscatalans, que se situen en 499 pacients(28 més que divendres). Per altra banda, però, segons les dades de Salut publicades aquest dissabte, els ingressos totals disminueix en 25 i se situen ara en 1.977.Elstambé es mantenen en xifres elevades, acumulant-se 31.443 aquest dissabte, i arribant ja a un total d'1.480.168 des de l'inici de la pandèmia. PEl 25,86% de les proves de la darrera setmana han donat positiu, per sobre del 21,32% de la setmana anterior. Pel que fa a les morts, Salut també ha notificat, que sumades al total, eleven a 24.791 persones les que han perdut la vida a Catalunya arran de la Covid.Eltornar a pujar a 4.075 (+120) i l'Rt baixa a 1,22, cinc centèsimes menys que divendres. Laacumulada a 14 dies puja de 3.202,99 a 3.429,16. La incidència a set dies també puja, de 1.818,94 a 1.889,68.Las'accelera amb 65.148 noves dosis administrades, especialment amb un increment important de les: 46.441 noves inoculacions, el que implica que 2.164.416 persones ja hagin rebut la dosi de reforç a tot el país.​​​​​​​​​

