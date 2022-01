De 95 a 203 euros en un any: el preu de la llum segueix disparat

Elsegueix disparat i se situa aquest dissabte en elsper megawatt hora (MWh), significant més del doble que l'any passat. La mateixa xifra ara fa un any, el 2021, va ser de/MWh. Tot i això, el preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista caurà unrespecte del divendres, tallant així l'espiral alcista dels darrers sis dies, encara que es mantindrà per sobre de la cota dels 200 euros/MWH.En concret, es registrarà per a aquest dissabte un preu d'uns 12,4 euros menys que elseuros/MWh d'aquest divendres, segons dades publicades per l'operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per trams horaris, el preu màxim de la llum ha estat entre les 01.00 i les 02.00 hores, amb/MWh, mentre que el mínim, de/MWh, es registrarà a l'última hora del dia.L'encariment en els últims mesos al mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus delals mercats i dels drets d'emissió de(CO2), en màxims històrics aquest any. El mes deva tancar amb un preu mitjà mensual al mercat majorista elèctric de 239,1 euros, el més alt de la història després de superar en més de 39 euros els 200 euros/MWh de l'octubre passat.Elha ampliat fins al 30 d'abril la rebaixa dels impostos inclosos a la factura de la llum que paguen tots els consumidors per pal·liar l'efecte negatiu d'aquesta pujada. En concret, s'han prorrogat fins al 30 d'abril les rebaixes deli de l'impost especial elèctric del 5,11% al 0,5% mínim legal. Tot i això, la suspensió de l'al 7% que paguen les empreses només es mantindrà, per ara, fins al 31 de març.

