Piqué fa pública la nòmina de desembre per desmentir Lluís Canut

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

La guerra entre elés total i ara compta amb un tercer convidat. Després que el club emetés un comunicat acusant el periodista de TV3 de "mal professional" i d'actuar amb "mala fe", ara ha estatqui ha fet pública la imatge d'una transferència del club, que seria la seva nòmina de desembre -els diners percebuts en els últims sis mesos, ja que els futbolistes reben- per desmentir les informacions de Canut.El periodista havia informat al programa "Onze" d'Esport 3 d'alguns dels salaris més alts de la plantilla. Piqué era el millor pagat amb, i és per això que el mateix jugador ha decidit publicar la xifra percebuda al desembre. Segons publica Piqué a Twitter, el mes de desembre va percebre poc més de dos milions d'euros, en concret,. Es tractaria de la meitat de la nòmina anual del jugador del Barça.En la mateixa publicació, Piqué és clar en definir Lluís Canut "com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics", li etziba, a més de transmetre-li un missatge prou evident de l'enfadament de Piqué: "Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre.".

