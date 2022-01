El Barça acusa Lluís Canut de «poc professional» per informar sobre sous «erronis»

💥💥 Tres dels capitans, Piqué, Busquets i Alba, són els jugadors que més cobren al Barça



📺 Lluis Canut desvela a #OnzeE3 els sous més alts del primer equip



▶️ https://t.co/DTpx7IT4Nq pic.twitter.com/ttpS7XYiIw — Onze (@OnzeTv3) January 6, 2022

Conflicte obert entre el. El club ha acusat al periodista dede "" i d'actuar amb "mala fe" després que al programa "" desvelés alguns dels sous més alts de la plantilla. La institució, a través d'un comunicat aquest divendres, també defensa que les quantitats facilitades per Canut són "errònies" i "no s'ajusten a la realitat".El club nega haver subministrat aquestes xifres, i també matisa que Canut ha presentat quantitats com a fixes que en realitat són variables, i que, per tant, "possiblement mai s'arribaran a meritar". El Barça reitera que els jugadors al·ludits pel periodista només hagin diferit el 100% del seu salari. "van renunciar a part del seu sou quan van signar l’última renovació contractual l’estiu passat", sentencia el comunicat."Considerem, poc professional i que s'ha actuat ambquan s'ofereix aquesta informació com a certa i veraç i lamentem que es facilitin dades d’aquesta mena que afecten el dret personal dels jugadors i que mereixen, quan són certes, la més alta", finalitza el Barça.Segons la informació revelada per Canut,és el millor pagat del primer equip masculí, amb un salari de 28 milions d'euros. El seguirien(23 milions d'euros),(20 milions),(20 milions),(14 milions),-que ha marxat cedit a l'Aston Villa- (16 milions),(12 milions) i(12 milions).

