NacióDigital reforça l'opinió amb Magda Oranich, Eduard Voltas, Bel Olid i Iolanda Fresnillo

Signatures per temàtiques diverses

obre el 2022 reforçant la seva secció d'opinió . Quatre noves firmes s'incorporen al diari i podran ser llegides amb regularitat a partir d'aquesta setmana amb les seves aportacions sobre. Es tracta de l'advocada, l'editor, l'escriptorai la sociòlogaés una advocada que va ser molt activa en la lluita antifranquista. Va participar de l'Assemblea de Catalunya i va defensar nombrosos presos polítics durant la dictadura. Ha estat diputada al Parlament, regidora a l'Ajuntament de Barcelona, directiva del Futbol Club Barcelona i està implicada en causes feministes i animalistes, entre d'altres.és periodista i editor de la revista Time Out. Va ser cap de redacció de la revista El Temps i director de Descobrir Catalunya i Sàpiens. Va ser secretari de Cultura de la Generalitat i vicepresident d'Òmnium Cultural. És autor de La guerra de la llengua i col·laborador del Més324.és escriptora i traductora. És professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i activista feminista. Com a narradora, es va donar a conèixer el 2009 amb el conte Crida ben fort, Estela!, on tractava l’abús sexual infantil. A contrapel és el seu darrer llibre.és sociòloga i màster en Cooperació i Desenvolupament. Ha treballat a l'Observatori del Deute en la Globalització com a investigadora. Està especialitzada en la consultoria d'economia política. Participa de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i és de la junta d'Òmnium Cultural.Aquestes quatre firmes s'incorporen a la resta d'habituals de, que asseguren una opinió amb mirades diverses en tots els sentits per fomentar debats de país sense defugir cap tema d'actualitat.Recentment, el diari també ha incorporat a les seves signatures dues: es tracta de "Rumbes i flors" , de la periodista, i de "Jo competeixo" , que signa el. La primera ens acosta a la vida cultural i social de Barcelona i la segona a les pantalles i les xarxes. Se sumen a "Futbolítica" de, a "La Pocmoderna surt de mare" d', a "Altres Barcelones" de, a "Ciència en societat" de, a "Informe exterior" del, i a "La lupa del sector públic" de. Unes signatures que, sumades a les actuals de l'opinió i a les quatre noves, permeten oferir uns continguts diversos que se sumen a la informació de qualitat que ofereix el diari en la seva edició nacional, a les dinou edicions territorials i als portals temàtics Criar

