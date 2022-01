Qui plora avui per Cambó?

Si hi ha una figura que pot simbolitzar les terceres vies en moments de conflicte a Catalunya, és Francesc Cambó

Els intents de ressuscitar la Lliga

Diversos dirigents de la dreta espanyola, de Fraga a Aznar, han esmentat Cambó en alguns moments del passat

La dreta espanyola recupera Cambó

Miquel Roca, el Cambó de CiU

De tots els polítics catalans, Miquel Roca ha estat qui més ha estat comparat a l'antic dirigent de la Lliga

L'11 de gener serà la posada de llarg de Centrem , el nou partit que liderarà l'exconsellera. La formació aplegarà els entorns del PDECat, Convergents, Lliga Democràtica i Lliures, i vol ocupar l'espai de El naixement de la nova força política es produirà pocs mesos abans que es compleixin els 75 anys de la mort de qui va ser el gran dirigent de la dreta moderada catalanista,(1876-1947).La figura de Cambó continua sent. Sobre qui va ser una de les grans personalitats de la Lliga Regionalista es van acumular les contradiccions, i la seva actuació donantdurant la-malgrat que no es va integrar en el règim dictatorial- va convertir-lo en un personatge maleït a ulls del gruix del catalanisme. Amb tot, la seva ombra roman allargada i, ocasionalment, treu el cap en la política catalana. Ho farà de nou ara, amb motiu del 75 aniversari de la seva desaparició, just quan un dels integrants del nou partit Centrem, la Lliga, es reclama fill del llegat cambonià.El nom de Cambó va lligat al de la, la gran força del catalanisme burgès, que va dur a terme una destacada obra de govern des de la(1914-25), amb. Cambó va ser en aquells anys el parlamentari més destacat del catalanisme a Madrid, on les seves dots oratòries el van convertir en admirat -i odiat- en sectors de la dreta espanyola. La seva voluntat de reforma de l'Estat va ser un cert revulsiu de modernitat enmig de la grisor de la classe política monàrquica, vinculada a la gran propietat i al sistema caciquil. Però el seu rebuig a trencar amb lai el component patrici de la Lliga van reduir el marge d'actuació de Cambó, massa conservador per les esquerres i "separatista" pels sectors més immobilistes de l'estat.Si hi ha una figura que simbolitza lesa Catalunya en èpoques de conflicte és Cambó. La seva política conservadora quan el règim monàrquic ja feia aigües va propiciar l'escissió d'de la Lliga, el 1922. Després, no va veure venirel 14 d'abril de 1931. Va intentar posar al dia la Lliga, modificant el terme "Regionalista" per Lliga Catalana i acceptant la legalitat republicana. Cambó no va conspirar amb els militars per derrocar el règim. Però, col·locat en el que per ell era una disjuntiva dramàtica, durant la guerra es va alinear amb els franquistes. Sense abjurar mai, però, del seu catalanisme.. Aquell burgès que, en plena guerra social entre la CNT i la patronal, va baixar pel passeig de Gràcia amb un fusell junt amb els seus companys de sometent.Els anys quaranta, va romandre a l'Argentina, esperant hores millors i fent negocis a l'engròs, com ha explicat l'historiador Borja de Riquer. Les vicissituds entorn la seva figura, del franquisme a l'avui, expliquen moltes coses.Pel personal polític de la Lliga, la guerra i el franquisme van ser una llosa. La major part dels seus antics dirigents van romandre en segon pla durant la dictadura, alguns d'ells intentant una tasca de tènue represa catalanista. Va ser el cas de Puig i Cadafalch o de, mentre que molts exmilitants van engruixir l'administració franquista, com va ser el cas deo de l'alcaldeA l'inici de la Transició, Cambó va retornar i un grup d'empresaris i patricis va refundar la Lliga. Eren noms como el poeta. També hi havia l'esperit de Cambó en el partit Centre Català de. Però aquests projectes van quedar embarrancats. El catalanisme moderat tenia nous rostres, que van acabar reagrupant-se en la coalició CiU, sota el lideratge nou de Jordi Pujol, del tot desvinculat de la guerra i la dictadura. Cambó era només un oblit.Curiosament, va ser amb la recuperació de la Generalitat i després amb el, que un sector de la dreta espanyola va voler recuperar Cambó. Va serqui va començar a esmentar-lo en moltes de les seves visites a Catalunya. La voluntat era clara: enfront el pujolisme, Cambó. No és que en vida de Cambó la dreta espanyola més recalcitrant l'elogiés gaire. Però sovint a Madrid han enyorat el líder català que ja no hi és.Si un projecte que enarborés el nom de Cambó no ha aconseguit consolidar-se en la política catalana des de la Transició, sí que sempre ha tingut partidaris entre les. Des que va liderar l'anomenada -i electoralment fracassada-el 1986, Miquel Roca va ser vist com l'exponent més nítid d'un cambonisme posat al dia i defensor de la intervenció plena en la política espanyola. Ell mateix, sent secretari general de CDC, no defugia pas la comparació i defensava la figura de l'històric líder de la Lliga.Algú fins i tot va recórrer a forçar la dicotomia Prat de la Riba-Cambó comparant-lo a un xoc Pujol-Roca. Després de la sortida de Roca de l'escena política, va ser el líder d'UDC,, qui va passar a personificar la nova reencarnació camboniana.Si el Fraga dels anys 80 citava Cambó, eldels 90 també ho va fer. Les referències al cap de la Lliga van ser habituals en el primer Aznar, el de la seva victòria justa del 1996, el del fitxatge de l'exconvergent, de qui es va recordar que era net d'un dels principals ajudants de Cambó.El drama dels cambonians ha estat que les enormes contradiccions del cap de la Lliga, en especial la seva aposta per la causa de Franco, li van fer perdre tota l'que altres dirigents de la Lliga havien tingut, com Prat o Puig i Cadafalch. Durant el, el nom de Cambó va tornar a brollar, però més aviat en sectors minoritaris del constitucionalisme. Un dels qui es va proclamar cambonià sense matisos va ser, expresident de, coneixedor de l'obra del polític i un dels impulsors precisament de Lliga Democràtica.Fa uns mesos,, fill d'un expresident del govern espanyol, escrivia al diari ABC sobre el buit que Cambó havia deixat i que encara ningú no havia omplert, mostrant nostàlgia de Miquel Roca. En l'acte del dia 11 de gener, l'esperit de Cambó voltarà, d'una manera o altra, per la presentació de Centrem. Però no és segur que ningú l'esmenti.Hi ha molt deen la vida de Cambó. La salut li va causar greus entrebancs en moments decisius de la història. El darrer va ser l'instant triat per la mort, el 1947, quan després d'uns anys establert a Buenos Aires, tenia ja els bitllets de retorn a Catalunya. D'aquesta manera, mai sabrem com hagués estat un nou capítol de la biografia camboniana: el de Cambó actuant en plenaEl destí va voler mantenir per sempre en l'interrogant un Cambó que va restar inacabat. Però el fet és que per a ell, tot i la rellevància del seu llegat, sempre han plorat molt pocs.

