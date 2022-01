La NASA es fixa en el Delta de l'Ebre per advertir de l'augment del nivell del mar

No és la primera vegada que laes fixa en el. L’últim cop que l’va publicar un article al butlletí digitalsobre el delta va ser el 2018, tot alertant de la sevaen un futur pròxim si no es prenen mesures efectives. Aquest mes de desembre passat hi ha tornat, ambpresa l’any 1984 pel satèl·liti una altra del novembre passat feta pelen què s’evidencien elsde la costa deltaica.Un dels més evidents a vista d’ocell és el retrocés dramàtic de l’, la punta de llança exterior del Delta, pràcticament desapareguda en la imatge aèria més recent. Així ho exposa l’article de la NASA: “Les dues imatges mostren que l'erosió de l'illa triangular a la desembocadura del riu Ebre prop de Riumar –illa de Sant Antoni-”.En el paràgraf anterior exposa els possibles motius. “Per subministrar aigua per al reg i generar energia hidroelèctrica, s'han construït més de, una urbanització que va atrapar la major part del subministrament dedel riu més gran d'Espanya en embassaments i darrere de les preses. L'erosió i l'enfonsament del terreny van seguir riu avall”.Avui, continua l’article “la forma del delta ja no estan controlades pel riu, sinó per les ones del mar. I amb l'i les tempestes més freqüents i intenses, aquestes onades s'estan fent més grans, donant lloc a unade la costa”. En aquest punt recorda que el gener de 2020, l'estreta barra de sorra que connecta la Punta de la Banya amb el delta principal va ser inundada per la tempesta Glòria, juntament amb 3.000 hectàrees d'arròs. Les tempestes també agreugen la reducció i la pèrdua de camps dunars a les platges.Davant aquesta situació, apunta, “el delta de l'Ebre il·lustra les difícils eleccions per a les comunitats que s'enfronten a la pujada del mar: intentar”. D’aquesta manera, explica que el govern espanyol va anunciar recentment un pla per comprar terrenys costaners per crear una zona d'amortiment.“Si s'adopta el pla, la compra constituiria lafins ara a causa del”, sosté. “Però s'hi oposen molts dels habitants del delta, alguns dels quals preferixen afavorir l'alimentació de les platges, el bombeig i els dics per protegir la costa. Alguns agricultors estan experimentant amb soques d'arròs que poden suportar millor la intrusió d'aigua salada”, conclou.

