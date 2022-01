El 2022 ens portarà sèries de Joan Carles a l'estil «The Crown» i «The Windsor»?

Proclamació del rei Joan Carles I Foto: Casa Reial

Joan Carles I, en el seu discurs durant la nit del 23-F Foto: RTVE

Hollywood, a la caça dels escàndols de Joan Carles

És innegable que, com a concepte, com a història, com a argument, atrau guions, cineastes, directors televisius i productors des de fa dècades. En especial sobre les monarquies europees, símbols d'una força mil·lenària que han perdurat al vell continent tot i les onades de canvis, revolucions o guerres mundials. No marxen ni amb aigua calenta, ni encara menys amb fiscalitzacions per part dels seus governs domèstics. El cinema i la televisió no han deixat escapar l'oportunitat dei moments peculiars de les corones europees.Banyada sempre en cintes d'or i relats positius que realcen la figura dels seus membres -era molt difícil sortir del 23-F, de les gestes dels Catòlics o de les peripècies del Segle d'Or-,(i el cinema) que està a punt d'esmicolar-se gràcies a Joan Carles. El rei emèrit serà el protagonista indiscutible de les sèries que es faran a l'Estat (i diverses a l'estranger) en aquest 2022. Enrere quedaran els massatges que li van regalar en exemples com la minisèrie(2009) o el documental(2014).L'estela que ha deixat, un retrat incisiu sobre les últimes dècades de la monarquia britànica i que ha rebut punyents crítiques per part de la Casa Reial al Regne Unit, marca el camí de quatre sèries que arribaran aquesta temporada sobre Joan Carles.Després de les últimes polèmiques que van envoltar els darrers anys de regnat de l'emèrit, la seva abdicació, fugida a Abu Dhabi i els problemes fiscals, la ficció serà un altre maldecap per a la Zarzuela.Per part de productors espanyols, arribaran tres treballs de categoria. En primer lloc una sèrie documental que dirigirà la periodista(responsable dela sèrie d'HBO sobre el conflicte basc basada en la novel·la de Fernando Aramburu) que es diràPastor, qui ja va començar la seva aventura amb les sèries amb la productora Newtral, va signar la ficció sobre el cas Nevenka la passada temporada.Des de Diagonal TV també treballen en una obra televisiva sobre la monarquia espanyola, que s'anomenarà. De moment se sap que comptarà amb 22 episodis i farà un repàs exhaustiu sobre els membres de la Casa Reial, a més d'explicar totes les polèmiques al voltant dels seus membres.és l'encarregat de plasmar-ho en el guió.Però la més atractiva de totes les sèries estatals la produirà Mediapro. La relació amb, les amants com, la seva figura durant el cop d'estat del 23-F o el paper de les desenes de persones del seu entorn durant 39 anys de regnat.prepara una sèrie sobreque detallarà totes aquestes qüestions i moltes altres més, en una producció que estarà dirigida pel director(conegut per sèries com) i estarà basada, en part, en el llibre de. Olivares i Javier Pons, director de, preparen la que seria la primera ficció que tractaria sense embuts diverses polèmiques de la vida del monarca espanyol "plena de moments berlanguians".Cada acte estarà format per 10 o 12 capítols, encara sense determinar. La segona etapa de la sèrie explicarà l'auge de la popularitat del monarca, que va desenvolupar el seu rol públic en el campechanismo, que va esdevenir el seu segell personal. Seguirà el recorregut de l'època més brillant del regnat de Joan Carles, la transició política que es va viure cap a la democràcia a Espanya i l'entorn del rei que va condicionar tant la seva presa de decisions:-que gaudirà d'un episodi sobre la seva història-. El 23-F també estarà present a la sèrie El Rei.La tercera temporada, segons han explicat els creadors a El País, queda molt més en l'aire perquè la història final del joancarlisme "encara s'està escrivint als diaris". Els papers del seu fill, actual monarcapot ser un dels esculls més difícils per a la sèrie. Mai abans una ficció sobre el monarca espanyol havia abordat els episodis personals més polèmics de la seva vida,. En teoria, encara que queda per confirmar,L'octubre passat, el rotatiu especialitzat en ficcions televisivesavançava queque arribarà de la mà de Hollywood. Estarà basada en el podcast dels periodistes-publicat a The Story Lab- i produïda per la plataforma. De fet, els seus màxims responsables i encarregats de la producció seran(Homeland,) i(també productor de). Weekend Company, empresa espanyola de producció audiovisual, també participarà en la ficció.La majoria dels integrants que conformaran l'equip de guionistes i productors de la sèrie asseguren que la ficció gaudirà de diverses llengües. No especifiquen, però, si també hi haurà parts o estarà doblada en català. "Qualsevol persona que em conegui coneix la meva fascinació per Espanya (la seva gent, la seva història i la seva cultura) i", va explicar Gordon.La presidenta del contingut internacional d'Starz,, va deixar clar que "és irrenunciable el compromís de la plataforma amb la creació de contingut en idioma local de primera qualitat". En aquest sentit i amb l'equip de producció que conforma la futura sèrie XRey, és molt probable que hi apareguin les diferents llengües oficials de l'estat espanyol.ni de finalització de la fase de producció.

