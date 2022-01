Pluja de crítiques a Google: la nova versió del Chrome permet que t'espiïn

, la nova versió del popular cercador, ha arribat als navegadors amb polèmica per la possible vulnerabilitat davant ciberatacs. Segons han alertat nombrosos usuaris a la xarxa, l'actualització és permet identificar les tecles premudes en el teclat, en incorporar l'eina(mapa de teclat).La nova eina del Chrome genera dubtes de seguretat, ja que recopila qualsevol moviment que l'usuari faci quan estigui emprant el navegador de Google, un fet que ha dut empreses com ara Apple o Mozilla -propietària d'un navegador competidor- a expressar la seva preocupació perquè consideren que podria produirL'eina pot ser perillosa si la fan servir ciberdelinqüents per emmagatzemar informació de l'ús del teclat, una pràctica que es coneix com a fingerprinting i que recopila l'empremta digital que deixen els usuaris en emprar qualsevol dispositiu informàtic.

