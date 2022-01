El comerç comença les rebaixes dividit entre la incertesa de la pandèmia i la recuperació

Si bé tots els establiments reconeixen que el coronavirus ha condicionat la seva activitat durant els dos últims anys, l'ha estat heterogeni. "Esperem que aquest any sigui molt més positiu, perquè la gent ja té coll avall que estem en pandèmia", explica Frigola, des de la seva botiga situada al barri de Sant Antoni de Barcelona."Continua havent-hi preocupació per la Covid-19, però la situació es comença a normalitzar; [...] des de principi de setembre hem començat a notar que l'activitat econòmica s'ha anat normalitzant, i esperem superar les vendes de l'any passat", afegeix. De fet, Frigola es mostra optimista i opina que el seu negoci també superarà "entre un 15% i un 20%" elregistrat durant la campanya de rebaixes de 2020, l'última abans de l'esclat de la pandèmia.La seva opinió contrasta amb la gerent de la, situada al barri del Raval de Barcelona, on afronten la campanya de rebaixes "amb bastant incertesa" pel fet d'estar ubicats en una zona més cèntrica. "La gent té més por de moure's pel centre, perquè és el punt on s'acumulen més persones i on s'agafa més el transport públic per desplaçar-se", comenta Julià. Per aquesta botiguera, la pandèmia "condiciona molt" i lamenta la falta d'ajudes que han rebut els petits comerços per part de l'administració.De fet, durant els últims mesos, punts com elhan patit una nova onada de tancaments. Així ho assegura el tècnic de l'eix comercial del barri, Jordi Bordas. "Des del darrer mes d'octubre fins ara ens han tancat un 4% més de comerços que l'any passat", explica. En carrers com el de Sant Pau, per exemple, durant les últimes setmanes han abaixat la persiana fins a 15 dels gairebé 60 negocis que hi havia. "El problema és que la majoria del comerç està molt endeutat [...] i ara ja no té calaix", subratlla.Pel que fa a la campanya de rebaixes, Bordas opina com la gerent de la sabateria Queisalós. "Molt optimistes no som, perquè el desembre ha estat dolent; les restriccions i la manca d'ajudes fan que la gent no surti a comprar", apunta. En aquest sentit, Bordas, lamenta que la campanya de rebaixes només beneficia a les grans empreses i que la gent acudeix cada vegada menys al comerç de proximitat.Malgrat la crisi de subministraments, el petit comerç ha optat per la prudència i ha estat conservador pel que fa a l'acumulació d'estocs. "L'any passat ens va sobrar molt de producte; penso que aquest any els comerciants ens hem reservat una mica", comenta Frigola, tot recordant que la temporada anterior el comerç va vendre menys productes pel fet de no poder obrir en cap de setmana a causa de les restriccions. Pel que fa a les promocions, explica que les d'enguany són més o menys semblants a les d'anys anteriors, amb descomptes d'entre el 20% i el 40% i de fins al 50% en les peces que tenen menys sortida.En el cas de la sabateria Queisalós, a banda de les rebaixes en la botiga física també han posat en marxa nous canals per compensar la caiguda de vendes. "Hem obert un canal de compres via WhatsApp, on també oferim assessorament, i un canal de venda online; això ens ajuda una mica", apunta Julià. Tot i que la incertesa continua condicionant el dia a dia de la majoria d'establiments, tots confien que de la situació epidemiològica millorarà de cara a la primavera i que la gent finalment tornarà a fer vida normal.