Els menors de 12 anys només hauran de fer quarantena si hi ha cinc o més positius a classe

USTEC ho qualifica d'"inconsciència" i l'aFFaC com una "bona mesura"

Canvi en el protocol de quarantenes dels més petits. Laha aprovat un canvi en el protocol i passa a recomanar que s'eliminin les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada deo menys de cinc positius.Segons ha informat elaquest divendres, a partir d'ara només s'haurà de confinar una aula si hi hao afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies.Fins ara, en les etapes d', on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, elde la classe s'havia de fer quan es detectava un positiu. La Comissió de Salut Pública recomana aquesta modificació "amb l'objectiu de".Precisament dimarts, el govern central i les autonomies van acordar per unanimitat mantenir les escoles i les universitats obertes a partir del-data en què estava previst inicialment- malgrat l'afectació de la. A, ladescarta per ara flexibilitzar els protocols.Elha criticat el canvi en el protocol covid per a la tornada a les aules i ha exigit que no s'apliqui la reducció de quarantenes. La portaveu nacional del sindicat,, ha indicat a l'ACN que la decisió és una "" en ple auge d'i sense haver arribat al pic d'infeccions de la sisena onada. "És una mesura a tenir present més endavant, i sempre haurà d'anar acompanyada de", ha remarcat.El sindicat deconsidera que, si es vol eliminar quarantenes, cal fer més provesper descartar tots els possibles casos de Covid a les aules. USTEC valora positivament que el canvi de protocol aspiri a garantir la, però insisteix que, per tallar la transmissió del virus a l'entorn escolar, cal incrementar el nombre de testos entre alumnat i personal decent.Per altra banda, la presidenta de les, troba una "bona mesura" l'anunci del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. En declaracions a l'ACN, Tascón valora positivament aquest canvi perquè considera que "ajuda a aplicar la garantia delsota el principi de no discriminació". Per a la presidenta de l'aFFaC, és "una bona notícia per a les aules".​​​​​​​​​

