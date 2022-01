El PP demana suprimir el Ministeri de Consum i compara Garzón amb Stalin

El PP vol suprimir elen considerar-lo un departament "inútil i nociu" que es manté només "per satisfer les aspiracions purament polítiques i partidistes del seu titular",, a qui acusa de fer gala d'una "frivolitat irresponsable" i fins i tot de "copiar" l'expresident de l'URSS, el dictadorAquesta és la tesi que defensa el PP en la proposició no de llei que ha registrat al Congrés per tal que la Cambra demani al Govern que "en el termini màxim d'un mes" elimini aquest ministeri i adscrigui el dei d'Hisenda la Direcció General d'Ordenació del Joc.Els populars van registrar aquesta iniciativa abans de l'última polèmica protagonitzada per Garzón després de la seva entrevista amb el diari britàniccriticant la sostenibilitat i la qualitat del producte de les granges espanyoles de grans dimensions. Unes paraules que han aixecat una reguera de crítiques no només per part del PP o Ciutadans, sinó també dels governs autonòmics de, així com de les principals associacions agràries.El PP sosté que la major part de les competències en matèria de Consum estan transferides a les comunitats autònomes i que, per tant, el de Garzón és un ministeri que no en té, com demostra que només rebi un 0,014% del total dels Pressupostos per al 2022 (65,76 milions). "Queda palès, en conseqüència, que la prioritat que l'executiu espanyol dona a la protecció dels consumidors en els PGE del 2022 és residual i que el seu objectiuper raons estrictament polítiques", recalca a la seva iniciativaPerò, a més,a qui acusa de "desistiment de responsabilitats" en la protecció dels consumidors. En concret, l'assenyala per protagonitzar diverses "polèmiques escandaloses" que, lluny d'"aportar gens ni mica" a la protecció dels consumidors, han "danyat" la reputació d'importants sectors de l'economia espanyola.