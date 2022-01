Mesures de bioseguretat contra la grip aviària

Els Agents Rurals van trobar el 22 de desembre a les mitjanes del riu Segre, a Soses,, en el marc del reforç de la vigilància passiva en ocells salvatges del Programa de vigilància de la influença aviària a Catalunya. Les mostres recollides es van analitzar al laboratori de l'IRTA-CReSA i van donar positiu per PCR al subtipus H5 del virus de la grip aviària.El Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) del Ministeri d'Agricultura va confirmar el 4 de gener els resultats i va determinar que corresponen a una soca d'H5N1. La detecció del virus en els cinc ocells salvatges trobats morts al Segrià ha fet que Acció Climàtica, amb la col·laboració dels Agents Rurals,tant en espais naturals i zones fluvials, com en explotacions avícoles.Des delassenyalen que tot el territori català segueix mantenint l'estatus de lliure de grip aviària i els països membres de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes. No obstant, la Generalitat ha volgut reforçar les mesures de vigilància i protecció, tenint en compte el risc que implica la presència de la malaltia en ocells salvatges i la situació al nord d'Europa, on s'estan notificant nous casos periòdicament.Davant l'increment e, el Ministeri d'Agricultura va elevar el desembre passat el risc d'introducció del virus a alt en el cas de les zones considerades d'especial risc.Pel que fa a les zones de zones d'especial vigilància, va situar el risc a moderat.Aquest fet va comportar l'establiment decom ara la prohibició de la cria d'aviram de corral a l'aire lliure. Tot i això, quan el confinament dels ocells no sigui possible, el Departament d'Acció Climàtica podrà autoritzar que es pugui continuar duent a terme aquesta pràctica instal·lant teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada i contacte d'ocells salvatges amb els de l'explotació. També es va prohibir la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral, així com utilitzar ocells de l'ordre els Anseiformes i Charandriiformes com a reclam de caça.on puguin accedir ocells silvestres, excepte en el cas d'aigua tractada de manera que garanteixi la inactivació del virus de la grip aviària. Així mateix, els dipòsits d'aigua situats a l'exterior, exigits per motius de benestar animal per a determinats ocells de corral, han de quedar prou protegits contra els ocells aquàtics salvatges, de manera que se n'impedeixi l'accés, evitant així una possible infecció. A la vegada,o un altre tipus d'ocells captius com ara certàmens ramaders, mostres, exhibicions o celebracions culturals, entre altres.Després quei, tenint en compte els casos conformats en explotacions domèstiques de Portugal i del sud de França, el Ministeri va decidir dimarts equiparar les mesures sanitàries que s'aplicaven a les zones d'alt risc també a les zones d'especial vigilància. Entre aquestes, s'inclouen els entorns de Sant Llorenç de Montgai, Utxesa, l'estany d'Ivars i Vila-sana, els pantans de Sucs i Raimat, l'aiguabarreig del Segre-Cinca i l'estany de Pals i la desembocadura del Ter.Ara, Acció Climàtica vol estendre aquestes mesures de bioseguretat a tots els municipis del país, de la mateixa manera que ja va fer després que es detectessin el gener del 2021 tres cigonyes i una oca salvatge mortes amb grip aviària als Aiguamolls de l'Empordà. En aquest sentit, el Departament aprovarà en els pròxims dies una resolució que farà d'obligat compliment aquestes mesures a tot Catalunya. La resolució serà vigent des de l'endemà de la seva publicació i fins al 20 d'abril, ja que és durant aquest període quan el risc és més elevat degut a la major afluència d'ocells migrats des del nord d'Europa.