Barcelona Activa obre les formacions pels pròxims 5 anys

ha obert el període de presentació per licitar les formacions estables que oferirà als ciutadans els pròxims cinc anys en matèria d'ocupació, emprenedoria i suport a les empreses, ha informat l'Ajuntament aquest divendres en un comunicat., i que incorporen objectius com l'eficiència social, plans d'igualtat i mesures de conciliació.L'oferta estable de Barcelona Activade les formacions de l'agència municipal, mentre que la resta són programes específics com, per exemple, Treball als barris i Programa de formació d'oferta en àrees prioritàries (Foap).L'agència municipal seleccionarà les propostes que més s'adeqüen a les demandes del mercat laboral actual, donant resposta als reptes d'una economia social digital i sostenible, i amb diferents necessitats en funció dels diferents grups laborals. Una novetat respecte a les anteriors convocatòries,, intel·ligència artificial i ciberseguretat.El juliol del 2022 començarà el període de formació amb els nous serveis contractats i les formacions actuals que van licitar fa quatre anys continuaran vigents fins al juny d'aquest 2022.

