Els casos de Covid creixen «més lentament» segons el BIOCOMSC

Altres notícies que et poden interessar

L'explosió de contagis decausada per lapodria estar augmentant de forma més lenta. Així ho indica l’investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (), Enric Álvarez, que matisa, però, que caldrà esperar uns dies per saber si comencem a baixar del tot, segons ha dit en una entrevista a RAC-1.“Abans anàvem doblant cada setmana els casos, i a partir del 27 de desembre els contagis es van començar a incrementar de forma menys ràpida, fins a Cap d’Any. Ara estem a l’espera de veure realment si aquest va ser el”, ha explicat l'investigador de la UPC. En cas que, efectivament, l’1 de gener fos el màxim de positius, l'expert del BIOCOMSC creu que el pic de casos “el veuríem entre aquest cap de setmana i la setmana vinent”.Malgrat l'augment de contagis, les hospitalitzacions no han crescut al ritme més temut, i Álvarez té clar que “el més important és que els ingressos als hospitals s’aturin abans d’arribar als 3.000, i que les UCI no arribin als 600 o 700 pacients”. Ara hi ha 2.002 hospitalitzats per Covid i 471 pacients crítics.El BIOCOMSC tenia models que pronosticaven que l'esclat de contagis de la sisena onada podria haver estat molt pitjor i es podria haver arribat als 50.000 casos diaris, que significaria que una de cada 10 persones estarien infectades alhora, com està passant a Londres. Aquest escenari no s'ha donat, tot i que l'investigador ha explicat que “normalment hi ha entre un 20% i un 30% de casos que no es detecten, perquè els infectats ni tan sols se n’adonen”.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor