Vídeo | Les «Reines Magues» de Sant Cugat reparteixen carbó i polèmica

Un any més, les Reines Magues de St. Cugat han passat a repartir carbó a aquelles que no s'han portat bé aquest any.



Per un 2022 ple de lluita ✊ pic.twitter.com/ckVL4r0EaS — Arran Sant Cugat (@ArranStCugat) January 6, 2022

❌ Condemnem els actes vandàlics d’ @ArranStCugat.

💪🏼 La ciutat és i serà sempre de tots.

‼️ Esperem la condemna oficial de l’@ajsantcugat i que s'identifiqui als culpables. https://t.co/VeEe7uXrvI — Ciutadans Sant Cugat (@Cs_Santcugat) January 6, 2022

"Aquest matí, la ciutat ha quedat decorada i els botiflers ben exposats". Així anunciava la secció local d'el pas de les "" de Sant Cugat aquest passat dijous 6 de gener. Unaon les joves anticapitalistes van repartir carbó a "aquelles que aquest any no s'han portat bé" de la ciutat.Així doncs, aquestes controvertides monarques vanque "especulen amb el dret de l'habitatge i el vulneren desnonant";que s'aprofiten de la desesperació per "explotar" als seus treballadors en contra dels drets laborals; iper imposar cànons de bellesa que deriven en afectacions en la salut mental. Unes crítiques culminades amb la confiança de poder gaudir d'un "".L'acte de protesta s'ha viralitzat a través de les xarxes socials i diversos usuaris i partits polítics han. Aquest és el cas de Cs o del PP on ambdues han reclamat la "" del govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, fent clara referència a la relació d'Arran amb la-membre del tripartit-.Davant d'aquesta reclamació, la tinència d'alcaldia de Presidència(PSC) ha respost: "No fa falta que ens interpel·leu, tothom sap que condemnem aquest tipus d'acció". "Ara falta que condemneu vosaltres les barbaritats i insults que diu Pablo Casado i la manca de respecte cap al president del govern i els ministres. Ho fareu també?", ha reclamat el socialista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor