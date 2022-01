Filipines ordena arrestar els no vacunats que surtin al carrer

Altres notícies que et poden interessar

El president de les, Rodrigo Duterte, ha ordenat la policia i les autoritats locals que arrestin qualsevol persona no vacunada que surti al carrer. La dràstica mesura, segons les autoritats del país sud-asiàtic, busca frenar l’després que s’hagi batut el rècord d’infeccions diàries dels últims tres mesos. El país té gairebé 50 milions de vacunats, el 45% de tota la població. Ja a l'estiu, el president filipí va avisar que els no vacunats podien "anar a l'Índia o a un altre lloc"."Si rebutgen -obeir el confinament- i surten de casa, poden ser retinguts, i si continuen desobeint, ara poden detenir aquestes persones tan recalcitrants", ha dit el president del país, que ha registrat més de 17.000 positius en un dia, la xifra més alta des del setembre. Filipines és el segon país de la regió més afectat per la pandèmia, darrere d’Indonèsia.La pressió contra els no vacunats s'ha intensificat en alguns països. Ael president, Emmanuel Macron, va dir fa dos dies que el seu objectiu és “fotre” els antivacunes i ha apostat per restringir al màxim les activitats que poden fer els no vacunats.ha anunciat la vacunació obligatòria dels majors de 50 anys i Alemanya està debatent si pren una mesura similar.​​​​​​​​​

