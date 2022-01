Barcelona oferirà suport psicològic gratuït als adults

L'Ajuntament de Barcelona oferiràals adults a partir del 10 de gener als districtes de Sant Martí i Sant Andreu. El nou servei neix davant l'èxit que ha tingut el, destinat a joves d'entre 12 i 22 anys, que durant el 2021 va doblar el nombre d'atencions i va fer més de 1.500 visites.El nou programa d'atenció als adults es dirà Konsulta'm +22 i té previst ampliar-se a Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella durant el primer trimestre de l'any. Els sis districtes on es posarà en marxa són els que tenen més desigualtats en salut de la ciutat. Aquest servei està dissenyat per atendre els malestars emocionals i psicològics, especialment els que agreujat arran de la pandèmia.El Konsulta'm +22 està pensat per treballar directament amb els professionals de la comunitat que estan en contacte directe amb les persones destinatàries del programa, com per exemple serveis socials, escoles d'adults, oficines d'habitatges, programes d'inserció laboral o oficines de suport a la tramitació d'ajuts.L'objectiu, per tant, és arribar a les persones amb més, també a partir de l'obertura de consultes específiques que faran atenció directa i gratuïta a la població unes hores a la setmana, fora del centre de salut mental, i, en conseqüència, en un espai més accessible al qual les persones interessades es poden adreçar sense cita prèvia, tal com ja passa amb el servei Konsulta'm per a joves i adolescents d'entre 16 i 22 anys.El Konsulta'm buscai atendre persones i grups més vulnerables que puguin requerir intervencions més específiques. Aquest servei, que és finançat íntegrament per l'Ajuntament de Barcelona, compta amb la feina de professionals de la psicologia, del treball o educació social i de la infermeria comunitària i estan vinculats amb els Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA).El servei municipal gratuït que ara s'amplia a la població adulta s'iniciarà a Sant Martí, concretament al, i s'obrirà al públic entre les 10 del matí i les dues del migdia els dilluns. La resta del temps es dedicarà a atendre, consultar i orientar els professionals i referents comunitaris de la zona. En el cas del districte de Sant Andreu, el servei parteix de l'experiència prèvia ja existent al territori i que funciona des de fa quatre anys en sis espais comunitaris, als quals s'accedeix prèvia cita telefònica al telèfon 685.721.901 o el correu electrònic cmasllorens@fvb.cat, tot i que a partir d'ara també existirà un espai en què no sigui necessària aquesta cita prèvia.

